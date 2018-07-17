هزة أرضية تضرب شمال شرق إيران

2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ضربت هزة ارضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء مدينة "سنخواست" بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران.وأفادت وكالات الانباء الايرانية بأن المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران حددت وقت حدوث الهزة الارضية في الساعة 8:28:30 صباحاً حسب التوقيت المحلي وعلى عمق 9 كيلو مترات.وشعرت بهذه الهزة عدة مناطق وهي "كرمه" و "جاجرم" و "اسفراين" و "بجنورد".فيما لم تسجل حتى الآن خسائر إثر الهزة.وأعلن مساعد رئيس مكتب الطوارئ في محافظة خراسان الشمالية، محسن قادري، عن ايفاد فرق من الهلال الاحمر وأجهزة تنفيذية الى المناطق المنكوبة بالزلزال لتقييم الخسائر المحتملة.واضاف قادري، انه وبعد مضي ساعة من وقوع الزلزال في مدينة سنخواست في المحافظة لم ترد لحد الان اي تقارير عن الخسائر البشرية والمادية المحتملة جراء الزلزال.واوضح انه تم ايفاد فرق من الهلال الاحمر وباقي الاجهزة التنفيذية من مدينة جاجرم إلى محل وقوع الزلزال لتقييم الخسائر المحتملة.انتهى

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