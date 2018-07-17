أياكس يضم لاعباً من مانشستر يونايتد

2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم اتفاقه مع نادي أياكس أمستردام، على رحيل مدافع الشياطين الحمر إلى النادي الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي الإنكليزي في بيان رسمي مقتضب، عبر موقعه الرسمي، إنه توصل لاتفاق على انتقال دالي بليند إلى أياكس، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان آخر في الوقت المناسب.

وكان الهولندي دالي بليند انضم لمانشستر يونايتد قبل 4 سنوات قادماً من أياكس، لكنه عانى من الجلوس بديلا خاصة في الموسم الماضي، مما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل.انتهى أ د

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