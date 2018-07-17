2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل يوجه بإدخال قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز التنفيذ

بغداد/..



وجه وزير العدل حيدر الزاملي، الثلاثاء، بالإسراع بإدخال قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز التنفيذ.

وقال الزاملي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إنه "بعد متابعات مكثفة مع رئاسة مجلس النواب العراقي تم ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية لمصادقته وليتم نشره بأسرع وقت في جريدة الوقائع العراقية ليدخل حيز التنفيذ بالأيام القريبة القادمة بعد وروده الى الوزارة يوم 7 تموز الجاري مصادقاً من رئيس الجمهورية".

واضاف ان "قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قد جاء ليحل محل جميع القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة النزلاء والمودعين السابقة وخاصة قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢٠ في ٢٥/ ٥/ ١٩٩٣ ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣، وكافة اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المتعلقة بموضوع ادارة النزلاء والموقوفين ومراكز الاحتجاز".

وتابع انه "قد جاء في هذا التشريع العديد من التعديلات التي تواكب اجراءات ادارة النزلاء والمودعين ومراعاة تحسين ضروف عمل منتسبي الدوائر الاصلاحية وتثبيت مستحقات العاملين في هذه الدوائر من حيث مخصصات الخطورة وكذلك بدل الارزاق، كذلك شمول منتسبي دوائر الوزارات الاخرى الذين يعملون ضمن دوائر الاصلاح بهذه المخصصات".

واوضح انه "من اهم التعديلات في هذا القانون هو فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بوزارة العدل تماشياً مع التوصيات والاتفاقيات الدولية وضرورة توحيد جهة ادارة جميع السجون والتسفيرات العراقية وجعلها ضمن مهام وادارة وزارة العدل".

وبين "كذلك شمول هذا القانون على العديد من تفاصيل ادارة السجون من حيث التصنيف العلمي لأحكام المودعين وعزلهم وفقاً لأحكامهم، وكذلك برامج الرعاية اللاحقة بعد انتهاء مدة المحكومية، وكذلك برامج الزيارات الاسرية لذوي النزلاء والاصناف التي تستثنى من هذه البرامج".



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