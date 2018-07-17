العبادي مخاطبا زعماء الحشد:أنتم القوة الضاربة لحماية المذهب والمقدسات الشيعية!

2018/07/17 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 17 يوليوز 2018 - 10:25 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي ، امس الاثنين ، “إننا لم نقاتل عصابة داعش الارهابية التي احتلت مدننا وهددت كل العراق الا من اجل دفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة آمنة مستقرة وخدمات لائقة لجميع العراقيين ”.واضاف العبادي خلال زيارته الى المقر العام لهيئة الحشد الشعبي ” من حق شعبنا ان يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين ” ، مشيدا بـ” الحشد الشعبي وشجاعة مقاتليه والتضحيات الغالية التي قدموها وقدمتها باقي صنوف القوات الامنية في تحقيق النصر وانقاذ ابناء المناطق المحررة والدفاع عنهم وعن جميع العراقيين”. ودعا العبادي زعماء الحشد الى حماية الرموز الشيعية في محافظات الوسط والجنوب العراقي ومسك الشارع الأمني من قبلكم في تلك المحافظات ،واكد العبادي في حديثه لهم: انتم مسؤولين عن حماية العملية السياسية وفق مسارها الشيعي والحشد هو القوة الضاربة لحماية المذهب والمقدسات الشيعية العراقية وسندعمكم بكل ما هو جديد من تجهيزات ومعدات وسلاح وسادعو الى رفع تخصيصاتكم السنوية الى ثلاثة مليارات دولار لانكم تستحقون كل الدعم.

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