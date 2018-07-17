2018/07/17 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي لاعبيه بضرورة احراز هدف مبكر أمام نهضة بركان في المغرب في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غدا الأربعاء.

وقبل مواجهتهما في الجولة الثالثة يتصدر نهضة بركان المجموعة بست نقاط متفوقا بنقطتين عن المصري ويليه الهلال السوداني بنقطة واحدة ثم يتذيل يونياو دو سونجو من موزامبيق الترتيب بدون نقاط.

وقال شريف مزروع رئيس بعثة المصري إلى المغرب إن حسام حسن عقد محاضرة مع اللاعبين مساء الاثنين لتوضيح نقاط القوة والضعف لدى نهضة بركان.

وأوضح في تصريحات إذاعية “طالب حسن اللاعبين باستغلال اندفاع أصحاب الأرض عند انطلاق المباراة وشن هجمات مضادة سريعة لاحراز هدف مبكر يضعف معنويات المنافس”.

وتابع “كما حذرهم من التراخي وحثهم على التحلي بتركيز شديد واستغلال أنصاف الفرص”.

وسيفتقد نهضة بركان على الأرجح جهود هدافه أيوب الكعبي، الذي كان ضمن تشكيلة المغرب في كأس العالم، بعد أنباء عن انتقاله للدوري الصيني.

وسيلتقي الفريقان مجددا في بورسعيد بعد نحو أسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسام حسن يحذر لاعبي المصري من التراخي أمام «نهضة بركان» المغربي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسام حسن يحذر لاعبي المصري من التراخي أمام «نهضة بركان» المغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).