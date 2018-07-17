جيرو يستمتع بإنجاز كأس العالم رغم الانتقادات

2018/07/17 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أوليفييه جيرو مهاجم فرنسا إن الانتقادات تحفزه دائما لتقديم أداء أفضل وبدا سعيدا بإسكات المنتقدين بعد أن ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتعرض جيرو (31 عاما) لانتقادات من الجماهير لعدم تسجيل أي هدف رغم خوض كل المباريات السبع خلال مشوار فرنسا الناجح في كأس العالم لكن المدرب ديدييه ديشان دافع عنه في وقت سابق وأشاد بتحركاته بدون كرة وبذكائه في تطبيق خطته.

وأبلغ مهاجم تشيلسي الصحفيين لدى عودة منتخب فرنسا للديار وسط استقبال حافل من آلاف المشجعين يوم الإثنين “تعرضت لانتقادات طيلة مسيرتي وواجهت صعوبات وسعيت دائما للتغلب عليها”.

وأضاف “هذا يحفزني ويدفعني للتحسن واجتياز الصعاب.



كرة القدم صعبة والأشخاص يرون الجانب الجميل منها فقط.

“لكننا نعمل بجد وأنا فخور جدا بأنني أصبحت بطلا للعالم”.

كما تعرض جيرو لهجوم من النقاد والمشجعين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 18 مباراة منذ انضمامه لتشيلسي في يناير/كانون الثاني الماضي.



وعما اذا كان يشعر باحترام أكبر في فرنسا أجاب “لا.



ينتقدونني أيضا في فرنسا وإن كان بشكل أقل”.

وتابع “لم أسجل في كأس العالم لكن استقبل الكثير من الرسائل من أشخاص يعرفون كرة القدم جيدا ومن العديد من المشجعين الفرنسيين ممن يدركون الجهد الذي أبذله مع الفريق”.

وسيعود جيرو للمنافسات عندما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على لقب درع المجتمع في افتتاح الموسم في الخامس من أغسطس/آب المقبل.

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