ماذا قال كيري عن ترامب بعد لقاء بوتين؟

2018/07/17 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، عن أسفه من تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيري، في بيان نشره على صفحته في موقع تويتر: “لقد اشتغلت في الشؤون العامة لمدة 6 عقود، ولم يسبق أن رأيت رئيسا أمريكيا يفعل أو يقول ما أقدم عليه الرئيس ترامب اليوم، فهذا شيء مؤسف لا يمكن الدفاع عنه”.

وأوضح كيري أن “المشكلة لا تكمن في لقاء أحد الخصوم، فقد عقدت العديد من الاجتماعات مع روسيا، وكان الكثير منها بناءً لأمريكا، فحتى لو كانت لدينا خلافات عميقة، فهذه هي الدبلوماسية”.

واعتبر كيري أن “الرئيس ترامب استسلم لتضليل بوتين بخصوص الهجمات على الديمقراطية الأمريكية”، مشيرا إلى تصريح ترامب أثناء لقائه بوتين، الذي قال فيه “إنه لا يرى أي سبب لتدخل روسيا في انتخاباتنا”.

ووصف كيري تصريحات ترامب بأنها “ليست كلمات رئيس يحمل قضية أمريكا إلى العالم، فكيف يمكن أن يهتم بأوروبا أو بسوريا، ويفهم نهج بوتين المعروف جيدا بمهاجمته للديمقراطيات من أجل تعزيز مصالحه”.



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