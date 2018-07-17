أخبار انتقالات مانشستر يونايتد | مبابي الهدف الرئيسي، وبليند يعود رسميا لأياكس

2018/07/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات الصيفية للقيام بتدعيمات قوية لصفوف الفريق، فبعد ضم فريد إرتكاز شاختار الأوكراني لتدعيم وسط الملعب بلاعب مساند لماتيتش لإعطاء حرية هجومية لبوجبا

ثم ضم ديوجو دالوت ظهير بورتو الشاب لتأمين مستقبل الجبهة اليمنى، يرغب جوزيه مورينيو في تدعيم مركز قلب الدفاع بعد معاناته العام الماضي من غياب بيلي المتواصل وتذبذب مستوى سمولينج وجونز، بجانب تدعيم الجبهة اليسرى بظهير مميز.

الخط الهجومي هو الأخر على رأس الأولويات للتدعيم ويبرز الويلزي جاريث بيل على رأس المرشحين لتدعيم مركز الأجنحة إذا قرر الرحيل من ريال مدريد.

لوك شاو يرغب في المشاركة وإلا الرحيل!أكدت صحيفة "أس بي إن" الإنجليزية، أن لوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد، يستعد للرحيل عن صفوف الفريق الصيف المقبل، إذا لم يحصل على عدد كاف من الدقائق هذا الموسم.

صاحب الـ 23 عام، يأمل في أن يقنع مدربه جوزيه مورينيو بقداته ليتفوق على زميله أشلي يونج وينضم لتشكيل الفريق الأساسي في الموسم المقبل.

إذا لم يحصل اللاعب الدولي الإنجليزي على فرصته هذا الموسم، سيتخذ قرار بالرحيل في العام المقبل كلاعب حر بعد نهاية عقده.

مورينيو يرغب في تقديم عرض ضخم لجوهرة فرنسا

نشرت يومية "بالون دون" الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم نجم باريس سان جيرمان الشاب كيليان مبابي، بعد تألق اللاعب اللافت في كأس العالم في روسيا.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن جوزيه مورينيو مدرب النادي الإنجليزي يضع اللاعب كهدف رئيسي هذا الصيف، مشيرة لرغبته في تقديم ناديه لعرض ضخم مع وضع بوجبا ضمن الصفقة لإقناع النادي الباريسي.

يذكر أن صاحب الـ 19 عام قد ساهم بقوة في تتويج فرنسا بكأس العالم، بعد المستوى المبهر الذي قدمه في البطولة، مما جعل اللاعب محل أنظار أكبر الأندية الأوروبية

مانشستر يونايتد يرغب في ضم قائد دفاع الميلان

يستعد مانشستر يونايتد لخوض المغامرة وتقديم عرض لضم مدافع ميلان ليوناردو بونوتشي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي أكسبرس

الصحيفة أكدت أن اللاعب هو واحد من اللاعبين المفضلين لدى مورينيو لتدعيم خط دفاعه، بجانب أن من اللاعبين القلائل المتاحين للتعاقد معهم دون تعقيدات كبرى مالياً.

ولكن قد يضطر اليونايتد لرفع عرضه إلى 45 مليون جنيه إسترليني لتلبية طلبات النادي الإيطالي، يذكر أن اللاعب إنضم لصفوف ميلان في الموسم الماضي قادماً من يوفنتوس في صفقة أحدثت ضجة كبرى في الكرة الإيطالية.

رسميا - مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق مع أياكس بشأن بليندأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي وصله لإتفاق مع نظيره أياكس الهولندي لضم الأخير لمدافع الفريق ديلي بليند، مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

الانتقال سيشمل كذلك 4 مليون جنيه إسترليني كمتغيرات في الصفقة، التي سيوقع اللاعب من خلالها عقد لمدة 4 سنوات مع ناديه أياكس.

صحيفة "سكاي سبورتس" أكدت أن صفقة عودة المدافع الدولي الهولندي قد تصل تكلفتها بالإضافات المبنية على مستوى ومشاركات اللاعب إلى 18.5 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن بليند قد إنضم لصفوف الشياطين الحمر في صيف 2014، شارك خلالهم في 90 مباراة منهم 7 مباريات فقط في الموسم الماضي، مما عجل برحيله عن صفوف فريق المدرب جوزيه مورينيو.

رونالدو ينصح إدارة اليوفي بإعادة لاعب الفريق السابق

ذكرت تقارير صحيفة إيطالية، أن النجم كرستيانو رونالدو قد أبلغ إدارة يوفنتوس برغبته في ضم الفريق لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا هذا الموسم.

يذكر اللاعب الفرنسي الدولي يقدم مستويات مميزة رفقة منتخب بلاده في كأس العالم، ساعدت فرنسا بالتتويج بلقب البطولة، قد تحدثت الصحافة عن إمكانية مغاردته للنادي الإنجليزي هذا الصيف.

الصحيفة أكدت أن رونالدو قد علم من أصدقاءه في نادي الشياطين الحمر رغبة برشلونة في ضم بوجبا، فحذر مسؤولي النادي الإيطالي للتفاوض بشكل سريع من أجل ضم اللاعب قبل تعاقد النادي الكتالوني معه.

التقارير أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في بقاء بوجبت ولكنها قد تضطر للإستماع للعروض التي ستصل لقيمة 150 مليون يورو.





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