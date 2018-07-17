أخبار انتقالات برشلونة | 40 مليون لضم نزونزي، ومحاربة مستمرة لضم رابيو

2018/07/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل برشلونة لسوق الانتقالات الصيفية رغبة في تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي، ولكن ليس على صعيد الخط الأمامي بل تدعيم خط الوسط والدفاع معاً، خاصة مع رحيل كابتن الفريق أندريس إنيستا.

النادي الكتالوني يضع بديل أنيستا على رأس أولويات التدعيم، ويبرز أكثر من إسم يرغب برشلونة في إتمام التعاقد مع واحد منهم لتقوية وسط ملعب الفريق، بجانب إيجاد صانع ألعاب بديل للفريق وعلى رأس الإهتمامات نجم تشيلسي ويليان

خط الدفاع بحاجة لمدافع قوي أخر يساند أومتيتي خاصة مع كبر سن بيكيه ورغبة الفريق في تأمين هذا المركز الحساس بالفريق، لينجليت مدافع إشبيلية هو المرشح الأبرز لسد تلك الثغرة.

لاعب إشبيلية يدخل إهتمامات برشلونة و40 مليون كافية لضمه

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط إشبيلية ستيفن نزونزي، لتدعيم خط وسط الفريق هذا الصيف.

مصادر الصحيفة، أكدت أن لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو لازال صاحب الأفضلية في حسابات النادي الكتالوني، ولكن الإدارة تضع البدائل في حال فشل التعاقد مع الأخير.

مدير نادي إشبيلية الرياضي أكد أن ناديه لن يستغنى عن خدمات الدولي الفرنسي بمقابل أقل من 40 مليون يورو، وهو ثمن الشرط الجزائي للاعب.

لاعب وسط برشلونة يفضل الانتقال لتوتنهام

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب وسط برشلونة أندريا جوميز أصبح قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق، خاصة مع الإهتمام الجاد بضمه من قبل، أرسنال، ويوفنتوس، وتوتنهام.

الصحيفة وصلت قائلة بأن الدولي البرتغالي إستقر على الرحيل من النادي الكتالوني هذا الصيف، بعد موسمين محبطين بالنسبة للاعب وسط الملعب.

مضيفة أن صاحب الـ 24 عام يفضل الانتقال لصفوف توتنهام لقناعته بقوة فرصته في المشاركة مع النادي اللندني، يذكر أن اللاعب قد تعاقد مع وكيل جديد يدعى بول مارتين، وهو الوكيل الذي يملك علاقات قوية مع الأندية الإنجليزية.

برشلونة يعمل بكل قوة لضم نجم باريس سان جيرمانأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة سيحاول بكل قوة التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو خلال الأسابيع القادمة من الانتقالات الصيفية.

الصحيفة وصلت قائلة بأن العديد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة كانوا متواجدين في نهائي كأس العالم الأحد الماضي، أثناء تواجد ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، ورغم ذلك لم يفتح بابا المفاوضات معه

ولكن مصادر الصحيفة أكدت أن النادي الكتالوني سيواصل محاربته على ضم رابيو من باريس، خاصة أن مستقبل اللاعب مع بطل فرنسا لازال غامضا.

برشلونة يرغب في ضم لاعب وسط أياكس

نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة يرغبون في عقد جلسة قريبة مع مسؤولي أياكس، للتفاوض حول إمكانية ضم لاعب وسط الأخير فرانكي دي يونج هذا الصيف.

اللاعب الذي يعد من أكثر اللاعبين المرشحين لتدعيم خط وسط برشلونة بعد رحيل أنيستا، يملك رغبة قوية من المدرب إرنستو فالفيردي لضمه وإعجاب كبير بإمكانياته

من جانب أخر، التقارير القادمة من إسبانيا، أكدت أن مسؤولي النادي الكتالوني سيوافقون على الوصول لإتفاق مع أياكس بشأن انضمام اللاعب في صيف 2019، إذا أراد مسؤولي النادي الهولندي الإستقرار على ذلك.

يذكر أن صاحب الـ 21 عام عقب قائلاً عن إهتمام النادي الإسباني: " الأشياء الظاهرة يمكن أن تتغير، لا يمكنني أن أعطي أي وعود، ولكن اليوم أنا لاعب في أياكس، وأتوقع أن أظل لاعب في الفريق الموسم القادم".

برشلونة ينتظر حسم ساوثامبتون لصفقة مدافعهأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة لازال ينتظر حسم ساوثهامبتون لصفقة مدافعه مارلون سانتوس، خاصة بعد ضم النادي الإنجليزي للمدافع يانيك فيسترجارد.

الصحيفة أكدت أن النادي الكتالوني، أصبح ليس متأكداً من رغبة القديسين بضم اللاعب، خاصة بعد أن دعم الفريق صفوف بمدافع بوروسيا مونشنغلادباخ.

يذكر أن ساوثهامبتون قد تعاقد الدانماركي يانيك فيسترجارد يوم الجمعة الماضي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام قليلة من غبة في ضم مدافع برشلونة البرازيلي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.





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