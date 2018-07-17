أخبار انتقالات ريال مدريد | عروض عديدة لضم مودريتش، وبيل يقترب من حسم مستقبله

2018/07/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل ريال مدريد لسوق الانتقالات الصيفية بهدف إعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد، الفريق الذي فقد مدربه زيدان صاحب الثلاثية المتتالية للفوز بدوري أبطال أوروبا لم يسلم من رياح التغيير التي تهب على النادي الملكي.

ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات بهدف التعاقد مع نجم جديد يساهم في قيادة مستقبل الفريق في السنوات القادمة خاصة مع إحتمالية رحيل نجمي الفريق كرستيانو رونالدو وجاريث بيل.

تدعيم حراسة المرمى يبدو واحد من أولويات المدرب الجديد، بجانب التعاقد مع ظهير أيمن ليعوض غياب كارفخال المستمر بسبب الإصابات، سيكون سوق انتقالات مثير بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

عروض عديدة لضم نجم وسط ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد تلقى أكثر من عرض من أندية أوروبية كبرى للتعاقد مع قائد خط وسط الفريق لوكا مودريتش.

اللاعب الدولي الكرواتي يملك إهتمام قويا للغاية بضم خدماته من قبل تشيلسي، وليفربول الإنجليزيين، اللذان يرغبان بإعادة لاعب توتنهام السابق من جديد للدوري الإنجليزي.

يذكر أن لوكا مودريتش توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب بلاده، وقيادته لكرواتيا لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

تشيلسي يستعد لرفض العروض المقدمة لنجمهذكرت صحيفة "تليجراف" صباح اليوم، أن كتشيلسي يستعد لرفض العروض المقدمة لنجمه إيدين هازارد من قبل ريال مدريد، وبرشلونة الإسبانيين.

رغم تصريحات اللاعب بعد حصول منتخب بلاده على المركز الثالث في كأس العالم بأنه قد يغادر البلوز هذا الصيف، إلا أن النادي الإنجليزي واثق من قدرته على الإبقاء على نجمه الأول هذا الصيف.

يذكر أن هازارد في الوقت الحالي يقدر ثمنه بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، في حال رغب أي نادي في التعاقد معه.

بيل يقترب من البقاءنشرت صحيفة "تليجراف الإنجليزية، أن جاريث بيل يظهر أقرب من أي وقت مضى للبقاء في صفوف ريال مدريد، بعد المحادثات الإيجابية بينه وبين مدربه الجديد جولين لوبيتيجي.

جاريث بيل ظهر مستقبله أكثر أمنا في البقاء، خاصة مع رحيل زميله كرستيانو رونالدو، ومدربه زيدان، ولكن قد يعود مستقبله لحالة الغموض إذا تعاقد النادي الملكي مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.

ولكن إعلان المدرب الإسباني الجديد عن إعجابه باللاعب الدولي الويلزي، ورغبته في العمل معه في الموسم المقبل، يجعل اللاعب قريب من إتخاذ قراره بالبقاء لموسم أخر مع النادي الملكي

مبابي يتأخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

أعلن لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي سعادته بوجوده في نادي العاصمة الفرنسية، مشيراً لرغبته في البقاء في النادي في الموسم المقبل.

صاحب الـ 19 عام انتقل لصفوف النادي الباريس الصيف الماضي، وربطته ال=صحافة العالمية بقوة برغبة ريال مدريد لضمه لتعويض رحيل كرستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس.

ولكن بعد التألق الكبير للاعب الشاب مع منتخب بلاده في كأس العالم، وقيادته للفريق للتويج بالطولة على حساب كرواتيا، قرر اللاعب البقاء في صفوف فريقه لموسم جديد

تيبو كورتوا يقترب من ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ، أن مسلسل بحث ريال مدريد عن حارس جديد المستمر منذ سنوات، قد ينتهي قريباً بضم حارس تشيلسي تيبو كورتوا.

الصحيفة أكدت أن اللاعب يتبقى في عقده عام واحد مع ناديه الإنجليزي، وبناءاً على ذلك فسيكون مضطراً للإستغناء عن خدمات حارسه هذا الصيف لتحقيق الإستفادة المالية الأكبر من وراءه.

وفقاً لمصادر الصحيفة، فإن تشيلسي لن يمانع في بيع الحارس الدولي البلجيكي مقابل 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يبدو في المتناول، بالنسبة لمعاناة النادي الملكي في مفاوضاته مع روما لضم أليسون.

الحارس البلجيكي يبدو الأقرب من جميع الجوانب لتدعيم حراسة النادي الإسباني، الذي تم عامه السادس والعشرون منذ أيام، وبالتالي سيؤمن مستقبل الحراسة في ريال مدريد لخمس سنوات قادمة على الأقل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخبار انتقالات ريال مدريد | عروض عديدة لضم مودريتش، وبيل يقترب من حسم مستقبله) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخبار انتقالات ريال مدريد | عروض عديدة لضم مودريتش، وبيل يقترب من حسم مستقبله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).