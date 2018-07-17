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دمشق توسع نفوذها في الجنوب … وتطل على الجولان
2018/07/17 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استعجل النظام السوري أمس أستكمال السيطرة على الحدود الجنوبية، بتكثيف قصفه على القنيطرة، والسيطرة على تل إستراتيجي، يطل على الجولان المحتل.

وعلى

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