دمشق توسع نفوذها في الجنوب … وتطل على الجولان

2018/07/17 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعجل النظام السوري أمس أستكمال السيطرة على الحدود الجنوبية، بتكثيف قصفه على القنيطرة، والسيطرة على تل إستراتيجي، يطل على الجولان المحتل.وعلى

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