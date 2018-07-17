مويس ينصح بيكفورد برفض عرض بايرن ميونخ

2018/07/17 | 10:31

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هاى كورة – نصح الاسكتلندي ديفيد مويس المدرب السابق لنادى وست هام يونايتد، جوردان بيكفورد حارس ايفرتون بمقاومة اغراءات بايرن ميونخ الألمانى والبقاء فى ناديه ايفرتون الإنجليزي.

ويعد مويس صاحب فضل كبير على بيكفورد بعدما قام بتصعيده للفريق الأول بنادى سندرلاند حينما كان يتولى القيادة الفنية للفريق، لينضم بعدها بيكفورد إلى عملاق الميرسيسايد.

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