بوتين: الإرهابيون هم الذين يتحملون مسؤولية مقتل المدنيين في سوريا

2018/07/17 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجماعات الإرهابية مسؤولية مقتل المدنيين في سوريا.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "Fox News" الأمريكية ردا على سؤال حول تعليقه بشأن ما يشاع عن قصف القوات الروسية لحلب والغوطة ووقوع ضحايا بين المدنيين، قال: "تعرفون أنه عندما تستمر الحرب يعتبر وقوع ضحايا أمرا لا يمكن استبعاده.



وسيكون هنا دائما سؤال حول من المسؤول عن ذلك؟.



أعتقد أن الجماعات الإرهابية التي تقوم بزعزعة الاستقرار في البلد، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من المنظمات الإرهابية، مسؤولة عن ذلك".

وتابع: تعرفون أنه من الضروري بحث وتقدير كل شيء.



ويمكننا هنا التحدث عن حلب، لكن يجب علينا أيضا التحدث عن الرقة.



لا يجب اجتزاء شيء واحد من صورة شاملة ونسيان شيء آخر، أليس كذلك؟ أنت مخطئ للغاية، ويؤسفني أنك لا تعرف ما الذي يحدث في سوريا.



فقد قتل عدد كبير جدا من المدنيين في (مدينة) الرقة، وتم محوها من سطح الأرض.



وهي تشابه الآن مدينة ستالينغراد (السوفيتية) في أعوام الحرب الوطنية الثانية (الحرب العالمية الثانية).



ليس هناك شيء جيد في ذلك.



لكنني أكرر أن مسؤولية ذلك يتحملها أولئك الذين اعتبروا المدنيين، لأسباب ذات طبيعة إرهابية، رهائن لهم".

وأضاف: "كان الطيران الأمريكي يقصف مدينة الرقة، وقصفها كان شديدا، وناقشنا اليوم (مع ترامب) العملية الإنسانية.



وأعتقد أننا سنحقق تقدما في هذه المنطقة".

وعبر الرئيس بوتين أخيرا عن أمله بتحقيق تقدم في التعاون مع واشنطن بشأن التسوية السورية.انتهى/س

المصدر: RT

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