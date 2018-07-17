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في أول اجتماعات
2018/07/17 | 10:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقدت الكتل السياسية، أولها اجتماعاتها ضمن "اللقاء الوطني" الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسيطر ملف التظاهرات محادثات تلك الكتل.

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