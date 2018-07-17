في أول اجتماعات

2018/07/17 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الكتل السياسية، أولها اجتماعاتها ضمن "اللقاء الوطني" الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسيطر ملف التظاهرات محادثات تلك الكتل.

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