جابري انصاري في ضيافة الرئيس بري

2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مساعد وزير الخارحية للشؤون السياسية حسين جابري انصاري أمس الاثنين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وتطرق جابري انصاري في اللقاء الى مبادرة الرئيس روحاني المتمثلة بارسال رسائل الى رؤساء وزعماء الدول الصديقة تتطرق الى مواقف ايران بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اجرت خلال الاشهر الاخيرة مباحثات مكثفة مع شركائها في الاتفاق النووي وانها ستستمر في بقائها في الاتفاق لو عملت الاطراف الاخرى على توفير ارضيات التعاون الكامل مع طهران وضمنت مصالح الشعب الايراني المنصوص عليها في الاتفاق.

وقدم جابري انصاري تقريرا عن جهود ايران السياسية والدبلوماسية المكثفة لتسوية الازمات في سوريا واليمن مؤكدا اهمية تعزيز العلاقات والتعاون الاقليمي .

من جانبه اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني عن دعم لبنان للجهود البناءة للجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل التوصل الى اتفاق مع شركائها في الاتفاق النووي واصفا ارسال مبعوثين خاصين من قبل الرئيس الايراني الى دول العالم بانه اجراء في محله وينم عن الحكمة .

وشدد على ضرورة تسوية الازمات الاقليمية في اسرع وقت ممكن مؤكدا ان ذلك من شأنه ان يعزز التعاون الاقليمي.

وتتناول رسالة الرئيس روحاني نكث اميركا للعهد والذي تمثل بانسحابها من الاتفاق النووي.

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