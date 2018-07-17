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تأجيل خمس تظاهرات سلمية في ديالى إستجابة للضرورة الأمنية
2018/07/17 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىكشفت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، عن تأجيل خمس تظاهرات سلمية في المحافظة استجابة لما سمته الضرورة الامنية.وكانت نخب عشائرية قررت تاجيل اقامة تظاهرات سلمية في بعقوبة وبقية مدن ديالى بسبب التحديات الامنية وانشغال القوات في تعقب وملاحقة "داعش".

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