تظاهرة قرب موقع البرجسية النفطي في البصرة

2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةتظاهر العشرات من اهالي محافظة البصرة، الثلاثاء، عند مدخل موقع البرجسية النفطي في قضاء الزبير غربي المحافظة، للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.

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