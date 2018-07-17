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بالفيديو.. ما حصل في تظاهرات المثنى
2018/07/17 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام متظاهرين لمبنى مجلس المثنى.

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