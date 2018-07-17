النفط: تجهيز محطات الكهرباء بكميات كبيرة من الوقود

2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير النفط، على توفير كميات كبيرة من وقود {الكاز} لمحطات الطاقة الكهربائية، بهدف تغطية جزء كبير من حاجتها من الوقود وزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الوزارة وضمن الخطط العاجلة لغرفة عمليات الوزارة، فقد تمكنت من تنفيذ وتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية من مادة {الكاز} لمحطات الطاقة الكهربائية سواء من خلال توفير كميات من الانتاج المحلي او المستورد".وأكد "إمتلاء الخزانات والمستودعات الخاصة بوزارة الكهرباء بهذه المادة"، مشيرا الى "استمرار خطط تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز الجاف، والنفط الأسود، والنفط الخام وفق الكميات المقررة، فضلا عن وقود الكاز الذي يجهز أيضاً كوقود بديل لتشغيل بعض من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على وقود الغاز".انتهى

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