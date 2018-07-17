بالفيديو.. علماء يبتكرون جهازاً لإخفاء الأجسام

2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تمكن علماء في جامعة روتشستر في كندا من إبتكار جهاز يخفي الأجسام.ويقوم هذا الجهاز بتحويل مجرى الضوء ليلتف حول الجسم المستهدف فتظهر الخلفية دون عائق وحتى تتمكن من رؤية جسم معين يجب أن يتعكس الضوء من الجسم إلى أعيننا لكن هذه التجربة إستطاعت حرف الضوء المنعكس فأصبحت الصورة تظهر كما لو أن الجسم المستهدف ليس موجودا أصلا وإخفاء الجسم بهذه الطريقة يعتبر إنجازاً غير مسبوق.وبهذا نجح العلماء في تحويل موجة الضوء.انتهىلمشاهدة الفيديو..أضغط هنــــــــــــا

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