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3.5 مليون برميل يومياً متوسط صادرات جنوب العراق
2018/07/17 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} قال مسؤولون بقطاع النفط العراقي، ان متوسط صادرات نفط جنوب العراق 3.566 مليون ب/ي منذ بداية تموز الجاري.وذكر المسؤولون لرويترز أن "الاحتجاجات التي شهدتها المدن الجنوبية على مدى تسعة أيام بسبب سوء الخدمات والبطالة لم تؤثر على عمليات الإنتاج أو التصدير في العراق العضو في أوبك.وكان متظاهرون قد احجتوا عند حقول نفطية في محافظة البصرة وأكدت وزارة النفط انها لم تؤثر على عمل الشركات الاجنبية والحقول.انتهى

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