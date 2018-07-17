2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبارة: المحافظات السنية لن تخرج بتظاهرات لهذا السبب

بغداد/..



اكد المتحدث باسم عشائر محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، ان المحافظات السنية لن تخرج بتظاهرات كمثيلتها الجنوبية، مبينا ان مجتمع هذه المحافظات ما زال متخوفاً من ربط أي مظاهرة مطلبية بالإرهاب.

وقال الجبارة لصحيفة "الشرق الاوسط"، ان "المجتمع السني ما زال متخوفاً من ربط أي مظاهرة مطلبية بموضوع الإرهاب، لذلك لا أحد يفكر باحتجاجات رغم حالة التردي في الخدمات وتراجعها كثيراً قياساً بمحافظات الجنوب، حتى إن الناس لا تحصل إلا على نحو 8 ساعات تجهيز بالطاقة الكهربائية في اليوم".

واضاف ان "المظاهرات في المحافظات السنية شكلت نقطة فارقة عام 2013، أثرت على مجمل الأوضاع هناك بعد استغلالها من قبل داعش الإرهابي"، مشيرا الى ان "السلطات اعتبرت حينذاك أن الفشل الأمني وصعود داعش كان أحد النتائج المباشرة المرتبطة بالاحتجاجات المطلبية".

واوضح ان "سبب آخر يحول دون خروج الناس في مظاهرات احتجاجية وهو الرقابة الشديدة التي تفرضها السلطات، خصوصاً في صلاح الدين، على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنها اعتقلت قبل أيام أحد الشباب لأنه انتقد سوء الخدمات في المحافظة على صفحته الشخصية في (فيسبوك)".

وتابع أن "الأهالي هنا يدعمون احتجاجات الجنوب، لكنهم يرون أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية"، موضحا ان "هذه مسألة مقلقة ومحيرة للكثيرين لأنهم لا يملكون الوسيلة المناسبة للتعبير عن مطالبهم".



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