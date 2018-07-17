2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يوفد 4 وزراء يرأسهم الجميلي الى السعودية لعقد تفاهمات بشأن الكهرباء

بغداد/...اعلنت وزارة التخطيط ،الثلاثاء، ان الوزير سلمان الجميلي سيرأس وفداً وزارياً رفيعاً لزيارة المملكة العربية السعودية لعقد تفاهمات بين بغداد والرياض بمجالات مختلفة منها ملف الطافة .

وذكرت الوزراة في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ،ان " وزير التخطيط سلمان الجميلي / رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي - السعودي سيتوجه يوم غد الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية .

واوضح الجميلي بحسب بيان الوزارة ،ان " زيارة الوفد تأتي بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ،لافتا الى ان " الوفد يضم وزراء النفط عبد الجبار اللعيبي والكهرباء قاسم الفهداوي والنقل كاظم فنجان الحمامي وعدد من المدراء العامين في عدد من الوزارات".

واضاف الجميلي ،ان "الوفد سيبحث مع الجانب السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة في اطار عمل مجلس التنسيق العراقي - السعودي ،مشيرا الى، ان ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود سيكون احد اهم الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب السعودي ".

وأشار وزير التخطيط الى ،ان " الوفد سيبحث ايضا قضايا اخرى تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين ".انتهى 1 .

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