2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 3 ملايين برميل يومياً متوسط صادرات جنوب العراق

متابعة/...قال مسؤولون بقطاع النفط العراقي،الثلاثاء، ان متوسط صادرات نفط جنوب العراق 3.566 مليون ب/ي منذ بداية تموز الجاري.

وذكر المسؤولون لرويترز أن "الاحتجاجات التي شهدتها المدن الجنوبية على مدى تسعة أيام بسبب سوء الخدمات والبطالة لم تؤثر على عمليات الإنتاج أو التصدير في العراق العضو في أوبك.

وكان متظاهرون قد احجتوا عند حقول نفطية في محافظة البصرة وأكدت وزارة النفط انها لم تؤثر على عمل الشركات الاجنبية والحقول.انتهى1

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