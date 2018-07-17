حملة اعتقالات لاحتواء الاحتجاجات جنوب العراق

2018/07/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

شرعت قوات الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد قادة ونشطاء التظاهرات والتي تشهدها المدن العراقية لليوم العاشر على التوالي.ونفذت أجهزة الأمن عمليات اعتقال بمدن البصرة والنجف وكربلاء ضمن حملة تستهدف قادة الاحتجاجات.



فيما تجددت التظاهرات مساء أمس في العاصمة بغداد والبصرة والنجف وواسط وميسان والمثنى.البصرةشهد قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، تظاهر العشرات من سكانه للمطالبة بتحسين الوضع الخدمي وتوفير فرص عمل للعاطلين فيما قاموا بقطع أحد الشوارع الرئيسة في القضاء.

في هذه الأثناء، قال مسؤولون بميناء أم قصر العراقي إنه جرى إعادة فتح البوابات الرئيسية بالميناء القريب من البصرة، بعد ثلاثة أيام من إغلاق محتجين له.وتم فتح معظم الطرق المغلقة المؤدية إلى حقول ومنشآت نفطية، وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى ديوان المحافظة كما فرضت إجراءات مشددة حول المصارف والدوائر الحكومية.بغدادتظاهر المئات من أهالي حي العامل غربي بغداد للمطالبة بتأمين الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين . كما شهد حي أور شمال العاصمة بغداد تظاهرة حاشدة أخرى.وبحسب مقطع فيديو قال آحد المتظاهرين إن "المحتجين يحاولون قطع الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، وذلك في وسيلة ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم التي تتضمن توفير الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات".كما احتج المئات من المتظاهرين بمنطقة الشعلة في ساعة متأخرة أمس الاثنين، احتجاجاً على سوء الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء والمطالبة بتوفير فرص للعمل.وانتشرت قوات مكافحة الارهاب في منطقة الشعلة فيما عمدت الى تفريق متظاهرين تجمعوا في احتجاجات غاضبة.واندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والمتظاهرين.ميسان

وفي ميسان ،، جابت تظاهرةٌ كبيرةٌ شوارعَ المحافظة لتستقرَ عند مبنى مجلسِ المحافظة .

وطالب المتظاهرون باقالةِ محافظِ المدينة علي دواي فضلا عن تحسينِ واقعِ الكهرباءِ وتوفيرِ الخدماتِ وفرصِ العملِ لأبناءِ المحافظة.وبحسب مقطع فيديو يظهر قيام المحتجين بمحاولة اقتحام مجلس محافظة ميسان قبل أن توجه قوات الأمن تلك الاحتجاجات باطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين.واسط

حذر مجلس محافظة واسط ، من خروج المظاهرات عن مسارها وفقدان السيطرة عليها خلال الأيام المقبلة ما لم تتخذ الحكومة المركزية حلولا عاجلة لمحافظة واسط من إطلاق للتعيينات وتوفير الطاقة والتخصيصات المالية.النجفمع دخول التظاهرات في أغلب مدن العراق اسبوعها الثاني، نفذت قوات الأمن بمدينة النجف، حملة اعتقالات واسعة لقادة ونشطاء في الاحتجاجات الغاضبة المناهضة للحكومة.

وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، يظهر قوات الأمن اثناء قيامها بحملة أمنية واسعة لاعتقال قادة ونشطاء التظاهرات بمدينة النجف.المثنىتظاهر المئات من آهالي مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى) للمطالبة بتوفير فرص العمل وتوسيع فرص الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات.

كما اظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، لحظة قيام قوات الأمن بدهس المتظاهرين.ودخلت التظاهرات في العراق أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفا أسفر عن قتلى وجرحى، ما يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها شريحة كبيرة من هذا البلد الذي أنهكته 15 سنة من النزاعات الدامية.وبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات العراقية "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ووسط انخفاض كبير في معدل العنف في البلاد، التي سقط ثلثها بأيدي المسلحين قبل أربع سنوات، عادت المشاكل الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.وتأتي تلك الاحتجاجات في مرحلة حاسمة تشهدها البلاد لتشكيل الحكومة العراقية.وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحدا في المئة من الوظائف في العمالة الوطنية لان الشركات الاجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %.



ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي زار البصرة الجمعة لتهدئة النفوس، أصدر بيانا مساء السبت أمر فيه "بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات واطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل واطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3,5 تريليون دينار فورا (حوالى ثلاثة مليارات دولار).

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