فهمي:الكتل السياسية س”تحاسب الفاسدين”!

2018/07/17 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 17 يوليوز 2018 - 11:58 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع قادة الكتل السياسية مساء امس الاثنين، لبحث ملفات التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وفيما أكد أن المجتمعين شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفاسدين “المشخصين”، اشار إلى أن الاجتماع حث على أهمية الاسراع في انجاز العد والفرز اليدوي وتشكيل الحكومة المقبلة.وقال فهمي في تصريح صحفي له اليوم: إن “اجتماع قادة الكتل السياسية في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء امس الاثنين، شهد بحث مطالب المتظاهرين والاسباب التي تقف خلفها وحالة الفجوة بقين الحكومة والجماهير”، مؤكدا أنه “جرى الاقرار بأن الطبقة السياسية فشلت في تلبية الكثير من التطلعات ما ادى إلى حالة من فقدان الأمل خصوصا في اوساط الشباب”.وأضاف فهمي الذي كان حاضرا في الاجتماع، أنه “جرى خلال الاجتماع التشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الفاسدين المشخصين الذين كانوا ضالعين بعمليات فساد مالي واداري”، مبينا أنه “تم التحذير من أن البعض يريد تمرير اجندات معينة مستغلا حالة الغضب الشعبي”.وأكد فهمي وهو قيادي بارز في تحالف سائرون، أن “المجتمعين أكدوا على ضرورة الاسراع في انجاز العد والفرز اليدوي وتشكيل الحكومة المقبلة لأن الكثير من القضايا الحالية ستكون من مسؤولية الحكومة القادمة”، مشيرا إلى أن “من ضمنه الامور التي جرى مناقشتها ايضا الدرجات الوظيفية وكيفية توزيعها ومنع بعض الجهات من مصادرتها”.

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