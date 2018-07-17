رونالدو:اللعب في ناد كبير مثل يوفنتوس سيجعلني سعيداً

2018/07/17 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 17 يوليوز 2018 - 11:39 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، بأول تصريحاته أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان انضمامه رسميا لنادي يوفنتوس الإيطالي.وقال رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا في حديث صحفي له اليوم: “يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في العالم، لقد كان الانضمام إلى يوفنتوس قرارا سهلا، إنه أفضل ناد في إيطاليا، وخطوة هامة في مشواري”.وأضاف رونالدو، أن “يوفنتوس لديه مدير فني مرموق (ماسيمليانو أليغري)، ورئيس رائع (آندريا آنيللي)، لقد كان قرارا سهلا”.وتابع، إنه “تحد كبير في مشواري، بعض اللاعبين من أقراني يفضلون الذهاب لأماكن أخرى ولهم كل الاحترام، اللعب في ناد كبير مثل يوفنتوس سيجعلني سعيدا، أشعر بالامتنان لنادي يوفنتوس لمنحي هذه الفرصة”.، موضحا “لقد قابلت المدرب آليغري وسأبدأ التدريبات يوم 30 من الشهر الجاري أريد أن أشارك في أول مباراة في الدوري”.وعن الكرة الذهبية قال رونالدو، ان “الكرة الذهبية ليست شيئا يؤخذ في الاعتبار.



أنا دائما أريد أن أفوز وأكون الأفضل إذا كانت الأمور تسير على ما يرام قد تكون لدي فرصه للفوز بها ولكنها ليست شيئا يؤرقني”.واكد اللاعب البرتغالي، “أريد أن انتصر مع يوفنتوس وجئت هنا لأترك علامة على تاريخ النادي وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام، الوصول إلى هذه المرحلة هو حافز كبير”.، مضيفا “إنها لحظة رائعة بالنسبة لي، الترحيب كان رائعا، ولهذا أشكر كل شخص قابلني في الملعب أو ساحة التدريب أو المطار، جوابي سيكون في الملعب”.وعن حلم يوفنتوس بالفوز بدوري أبطال أوروبا قال رونالدو “دوري الأبطال هو كأس يريد الجميع الفوز بها، ولكن الأمر صعب للغاية، آمل أن أحقق ذلك مع يوفنتوس”.وعن الكالتشيو قال أفضل لاعب في العالم 5 مرات “الدوري الإيطالي بطولة صعبة، تكتيكية للغاية، لم يكن في مسيرتي أي شيء سهل وأنا واحد من الذين يحبون الخروج من منطقة الراحة، أنا واثق من نفسي، وزملائي في الفريق”.يذكر ان رونالدو غادر إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو، بعقد مدته 4 مواسم.

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