الداخلية تضبط أحد المنتسبين متلبساً باختلاس وقود وبيعه في السوق السوداء

2018/07/17 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أحد المنتسبين متلبساً باختلاس وقود من الوزارة وبيعه في السوق السوداء.وقالت المفتشية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفرزة مشتركة من مديرية تفتيش بغداد ومكتب تفتيش مقر الوزارة التابعين لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضبطتت أحد المنتسبين المنسوبين لمديرية الصيانة والخدمات في الوزارة متلبساً باختلاس وقود بعجلة حكومية وبيعه في السوق السوداء".

واضافت ان "عملية الضبط تمت بعد عملية مراقبة دامت أكثر من شهر لأحد منتسبي مديرية الصيانة والخدمات، حيث تأكدت المفرزة المشتركة التي ترأسها مدير تفتيش بغداد أن المنتسب يقوم باستخراج وقود (كاز) من محطة تعبئة الوقود في مقر الوزارة وبيعه في السوق السوداء، وضبطته متلبساً بالجرم المشهود في منطقة البلديات".وأشارت الى ان "المفرزة الضابطة نظمت محضر ضبط اصولي ودونت افادة المتهم الذي اعترف بجريمته، وعرضت أوراقه أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الخافر الذي قرر توقيفه وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي للتحقيق معه".

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