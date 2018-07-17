النزاهة: استرجاع 6 مليارات دينار من صحة الانبار والقبض على مسؤولين بدوائر المحافظة

2018/07/17 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، استرجاع 6 مليارات دينار من صحة الانبار والقبض على مسؤولين بدوائر المحافظة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة النزاهة، ان "مجمل عمليات الضبط التي نفذتها في دائرة صحة محافظة الأنبار، قادت إلى إرجاع أكثر من (6,000,000,000) مليارات دينار إلى خزينة الدولة، وإلقاء القبض على عددٍ من المسؤولين في دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة".

واضافت ان "ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار تمكنت من ضبط أصل (خمسة صكوك) في مصرف الرافدين - فرع الأنبار صادرة عن دائرة الصحة في المحافظة، تمَّ بموجبها تغيير عنوان الجهة المستفيدة في مستندات الصرف وكعوب الصكوك"، مؤكدة "تحرير تلك الصكوك ابتداءً إلى مصرف الرافدين – فرع الأنبار – كاستقطاعات لهيئة الحشد الشعبي والنازحين، لكن مدير حسابات دائرة الصحة ومعاونه قاما بتغييرها بالشطب عليها؛ لكي يتم تسلُّم مبالغ الصكوك نقداً".وأوضحت أن "المبالغ التي تمَّ التلاعب فيها تُمثل استقطاعاتٍ من رواتب موظفي دائرة صحة الأنبار المخصَّصة لدعم الحشد الشعبيِّ وإغاثة النازحين"، مشيرة إلى ان "ملاكاتها تمكنت من ضبط أصل مستندات الصرف وكعوب الصكوك في حسابات دائرة الصحة".ولفتت الى أنه "تمّ تنفيذ عملية إلقاء القبض على المدير العام لمصرف الرافدين – فرع الأنبار ومدير حسابات دائرة صحة الأنبار وعددٍ من منتسبي الدائرة بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات المضبوطة؛ وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة التحقيق".يُذكرُ أن هيئة النزاهة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن تمكنها من ضبط مستندات صرفٍ بأكثر من مليار دينارٍ متلاعبٍ فيها بدائرة صحة الأنبار كانت مخصَّصة للحشد والنازحين.

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