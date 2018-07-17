الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


العمال الكردستاني يعلن مقتل ثمانية جنود اتراك شمال اربيل بعد مقتل طفل بالمنطقة ذاتها
2018/07/17 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ السليمانيةاعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، الثلاثاء، عن مقتل ثمانية جنود اتراك شمال اربيل ، فيما اكدت مقتل طفل جراء القصف المدفعي التركي في المنطقة ذاتها.وأضاف الجناح ان "المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم"، لافتا الى ان "طفلا في الخامسة من العمر قتل جراء القصف المدفعي التركي في المنطقة ذاتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمال الكردستاني يعلن مقتل ثمانية جنود اتراك شمال اربيل بعد مقتل طفل بالمنطقة ذاتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمال الكردستاني يعلن مقتل ثمانية جنود اتراك شمال اربيل بعد مقتل طفل بالمنطقة ذاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ حدث مونديالي يحدث للمرة الأولى في أتليتكو مدريد
⋙ من هو أفضل لاعب في كأس العالم 2018 ؟
⋙ واع / مجلس ديالى : الايعاز لادارة المحافظة بفصل السيطرة المركزية للكهرباء
⋙ مجلس البصرة يحذر من تفجر الأوضاع في حال عدم تنفيذ الحكومة وعدوها
⋙ مجلس ديالى يقرر تجميد خصخصة الكهرباء وتشكيل لجان للتعيينات
بالفيديو والصور
⋙ نسر عملاق ينقض على طفلة ويحاول خطفها (فيديو)
⋙ فيديو ...مؤثر ...أم سعودية تعنف طفلتها بشدة
⋙ بالصور.. متظاهرون يغلقون بوابة الدخول الى منطقة البرجسية النفطية غربي البصرة
الأكثر شيوعا