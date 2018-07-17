2018/07/17 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ السليمانيةاعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، الثلاثاء، عن مقتل ثمانية جنود اتراك شمال اربيل ، فيما اكدت مقتل طفل جراء القصف المدفعي التركي في المنطقة ذاتها.وأضاف الجناح ان "المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم"، لافتا الى ان "طفلا في الخامسة من العمر قتل جراء القصف المدفعي التركي في المنطقة ذاتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمال الكردستاني يعلن مقتل ثمانية جنود اتراك شمال اربيل بعد مقتل طفل بالمنطقة ذاتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمال الكردستاني يعلن مقتل ثمانية جنود اتراك شمال اربيل بعد مقتل طفل بالمنطقة ذاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).