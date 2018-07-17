القوات الأمنية تشن حملة اعتقالات واسعة في البصرة

2018/07/17 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع حظر التجوال عن حركة المركبات في المحافظة ...

شنّت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الشباب في محافظة البصرة الجنوبية، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي دخلت أسبوعها الثاني.

وكان انقطاع الكهرباء وشح المياه وتفشي البطالة وانعدام الخدمات، فجر منذ أكثر من أسبوع أحدث موجة من الغضب في البصرة ومدن عديدة في الجنوب العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى برصاص الأمن.

وقال ناشطون محليون إن الاعتقالات شملت عدداً كبيراً من الشبان، حاولوا إقامة تجمعات في بعض أحياء مدينة البصرة، وذلك بعد أيام من مواجهات وصدامات أسفرت عن سقوط جرحى.

واتخذت الأجهزة الأمنية سلسلة إجراءات بينها حظر تجوال واستنفار لقوات الشرطة في البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية، التي امتدت إليها المظاهرات وسط تصاعد الغضب الشعبي.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية رفع حظر التجوال عن حركة المركبات في البصرة، على أن يستمر الحظر الليلي لحين عودة الوضع في محافظة البصرة إلى طبيعته، مع منع أي تظاهرة غير مرخصة.

وكانت القوات الأمنية في المحافظة تصدت لمتظاهرين حاولوا اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غرب البصرة، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم، وأصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق.

واقتحم المحتجون في معظم المحافظات الجنوبية مبان حكومية بالإضافة إلى مراكز للأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي منذ سنوات، ومقار لميليشيات الحشد الشعبي التي تعتبر الذراع الرئيسي لإيران في العراق.

وعلى غرار تظاهرات البصرة، تصاعدت حدة الاحتجاجات في محافظات جنوبية أخرى، على غرار النجف وذي قار، وذلك على سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.

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