النفط تعلن توفير كميات

2018/07/17 | 12:01

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكر وزير النفط جبار اللعيبي ،الثلاثاء ، ان الوزارة وفرت كميات "كبيرة" من وقود "الكاز " لمحطات الطاقة الكهربائية ، بهدف تغطية حاجتها من الوقود وزيادة ساعات تجهيز الطاقة.

وقال اللعيبي في بيان تلقته"الاقتصاد نيوز" ، ان "الوزارة وضمن الخطط العاجلة لغرفة عمليات الوزارة ، فقد تمكنت من تنفيذ وتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية من مادة "الكاز " لمحطات الطاقة الكهربائية سواء من خلال توفير كميات من الانتاج المحلي او المستورد".

واكد امتلاء الخزانات والمستودعات الخاصة بوزارة الكهرباء بهذه المادة ، مؤكدا على استمرار خطط تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز الجاف ، والنفط الاسود ، والنفط الخام وفق الكميات المقررة ، فضلا عن وقود الكاز الذي يجهز ايضا كوقود بديل لتشغيل بعض من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على وقود الغاز.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب احتجاجات على النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، ومياه الشرب مما دفع الحكومة الاتحادية الى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الازمة.

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