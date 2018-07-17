كورتوا على بعد خطوات من ريال مدريد

2018/07/17 | 12:01

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هاى كورة – اقترب الدولى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية إن النادى الملكى قد يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، عن التوقيع مع كورتوا مقابل 35 مليون يورو.

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