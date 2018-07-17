رونالدو ولعبة المال !

2018/07/17 | 12:01

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هاي كورة_كشف الصحفي البرتغالي لويس ماركيس مينديز على شاشة التلفزيون البرتغالي تفاصيل الساعات الأخيرة من صفقة إنتقال كريستيانو رونالدو لليوفنتوس.

مينديز على عهدته أكد إن ريال مدريد قدم لرونالدو 32 مليون يورو راتب سنوي أكبر من راتب يوفنتوس ب2 مليون يورو ولكن رونالدو فضل الرحيل لليوفنتوس.

بالطبع لايمكن الجزم بأن كلام الصحفي البرتغالي حقيقي ولكن رونالدو شعر بأن ريال مدريد يريد تدشين حقبة جديدة وإن بقائه مع ريال مدريد لن يفيد النادي ولن يفيده شخصيا خاصة وإن رونالدو وريال دشنا حقبة مميزة لن يكون هناك جديد آخر والتحدي سيكون مع يوفنتوس لإثبات بأنه لايزال قادرا على العطاء.

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