الاتحاد الأوروبي يفنذ مزاعم وزير إسرائيلي وتصفها بالكاذبة والمضللة

2018/07/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، مزاعم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بدعم ما وصفه أنشطة “إرهابية” وحملات مقاطعة ضد إسرائيل عبر تمويل جمعيات ومنظمات مدنية.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن موجيريني بعثت رسالة جوابية إلى وزير الأمن الإسرائيلي “إردان” حملت انتقادات شديدة اللهجة على ما أورد من مزاعم، كما طالبته بتقديم أدلة وبيانات على طعونه وادعاءاته، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لهذه الادعاءات بأن الاتحاد الأوروبي يمول الأنشطة “الإرهابية” وحملات المقاطعة ضد إسرائيل من خلال المنظمات غير الحكومية.

وقالت موجيريني في رسالتها إن التقرير الذي نشره مكتب “إردان” في مايو/أيار الماضي بعنوان “الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل”، كلها كذب وافتراءات، مؤكدة أن “المنظمة تعارض بشدة أي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي متورط في دعم الإرهاب، وأن الاتهامات غامضة وغير مثبتة ولا تخدم سوى حملات التضليل”.

وزعم إردان في رسالته أن موجيريني “تتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية”.



مدعياً أنه في عام 2016، قام الاتحاد بتمويل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بشكل واضح على الترويج لخدمات المقاطعة، وأن “بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية”، وأن التمويل يضر بإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويقوض فرص السلام.

وفيما يتعلق بمسألة الدعم المزعوم لحركة المقاطعة ضد إسرائيل، كتبت موجيريني أن “الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه، فهو يؤيد التمييز الواضح بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويرفض أي محاولة لعزل إسرائيل، ولا يدعو لمقاطعة إسرائيل، ولا يمول الأنشطة ذات الصلة”.

وأوضحت، أن من بين المنظمات الـ 13 المذكورة، هناك ست منظمات لا تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي لأي أنشطة في فلسطين، ولا تتلقى أي منها تمويلا من الاتحاد لأنشطة المقاطعة، كما ذكرت الصحافة الإسرائيلية، العديد من المنظمات في التقرير تتلقى التمويل من مانحين دوليين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وفيما يتعلق بادعاءات دعم الإرهاب، كتبت موجيريني أن “الاتحاد الأوروبي لديه قوانين صارمة للغاية لفحص ودراسة المستفيدين، قائلة: “نحن نأخذ على محمل الجد ادعاءات الاستخدام غير السليم لأموال الاتحاد الأوروبي وملزمة بالتحقيق في أي ادعاء مدعوم بأدلة ملموسة، نحن على يقين من أن أموال الاتحاد الأوروبي ليست لدعم مقاطعة إسرائيل أو أنشطة المقاطعة، وبالتأكيد عدم تمويل الإرهاب”.

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