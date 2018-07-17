حكم دولي سابق يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة

2018/07/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشف سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، نيته في الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة، على مقعد العضوية.

وكان اعتزل سمير عثمان في يوليو 2017، بعد مسيرة 25 عامًا من التحكيم بالملاعب المصرية.

وقال عثمان في تصريحات إذاعية: "قررت الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، لخدمة الحكام وتحسين أوضاعهم داخل الاتحاد".

وأضاف: "أسعى لتحسين أوضاع الحكام وتنمية قدراتهم ومواهبهم ورفع شأن الحكم المصري في حال نجاحي في الانتخابات المقبلة".

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وتابع: "لابد أن يكون هناك اهتمام كبير بالحكام وتوفير كل الظروف التي تؤهله للظهور بشكل جيد، والحصول على مقابل مادي جيد".

واختتم عثمان تصريحاته: "الحكم أهم عنصر في مباراة كرة القدم، لا يمكن لعب المباراة دونه، ورغم ذلك لا يوجد اهتمام به بالشكل المناسب".

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ويعد سمير عثمان من أشهر حكام الدوري المصري في تاريخه، وحكم دولي سابق ذو قيمة كبيرة حتى اعتزاله العام الماضي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2018

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