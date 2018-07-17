نائب: الحكومات المتعاقبة 'فشلت' والتظاهرات تشكل 'ضغطاً كبيراً' على القيادات السياسية

2018/07/17 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب الفائز بالانتخابات البرلمانية حنين القدو، اليوم الثلاثاء، ان "فشل" الحكومات المتعاقبة في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل هو السبب وراء التظاهرات الغاضبة التي تشهدها المحافظات الوسطى والجنوبية، وفيما دعا الى محاسبة الوزراء والمسؤولين عن "الفشل والفساد"، طالب بتشكيل حكومة من خارج الاحزاب الفائزة بالانتخابات.

وقال القدو في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، ان "التظاهرات التي يشهدها العراق في هذه الايام تشكل عامل ضغط كبير على كل القيادات السياسية وخاصة على السلطة التنفيذية ورؤساء الاحزاب لمراجعة ادائها خلال الـ١٥ سنة الماضية".وأضاف "نعم الحكومات العراقية واجهت الكثير من التحديات الامنية والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي منذ سقوط النظام السابق ولحد الان، لكن هذا لا يعني ايجاد تبريرات لفشل الحكومات العراقية المتعاقبة للقيام بتنفيذ مشاريع استراتيجية خدمية كبيرة خاصة في المناطق التي كانت تنعم بالامن الاستقرار".واقترح ممثل "الشبك" في مجلس النواب ان "على الحكومة المقبلة اذا تشكلت القيام بالخطوات التالية اذا كانت جادة في القضاء على الفساد والنهوض بواقع العراق الخدمي".وبين انه أول إجراء يجب اتخاذه هو "فتح تحقيق جاد مع كل الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين في الحكومات المتعاقبة، عن فشلهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، والبحث عن مصير التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت لكل وزارة".وتابع "اخراج كل الاحزاب السياسية من البنايات والمباني التابعة للدولة والتي استولت عليها بعد السقوط مباشرة".واكد القدو على "تشكيل حكومة بعيدة عن املاءات الاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات ليتحمل رئيس الوزراء المقبل المسؤولية الكاملة عن نجاح او فشل فريقه الوزاري".ودعا الى "تشكيل لجنة من القانونيين والقضاة لتعديل الدستور العراقي بما ينسجم مع حاجة المجتمع، والغاء المواد الخلافية منها".وطالب القدو بـ"انتخاب المحافظين بشكل مباشر من ابناء المحافظة، والغاء مجالس المحافظات التي اصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا على خزانة الدولة".وشدد على "تقليص عدد اعضاء مجلس النواب العراقي الى عدد مقبول ومعقول لتمثيل الشعب العراقي، واصدار قانون المجلس الاتحادي".ونبه القدو الى ضرورة "البدء بمشاريع استراتيجية كبيرة في قطاعات الطاقة والماء والطرق والمواصلات والصحة".ولفت الى "تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات لامتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل".واكد القدو على إعادة "إحياء الشركات التابعة لوزارة الاعمار والاسكان لتنفيذ مشاريع السكن من قبل الحكومة وتحت رعايتها للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق لابناء الشعب".وختم بيانه بالمطالبة بـ"إنشاء المحميات الطبيعية والاهتمام بالبيئة".

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