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خلية الإعلام الحكومي: توفير الوقود لمحطات الكهرباء من أجل زيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين
2018/07/17 | 12:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واعاعلن وزير النفط عن توفير كميات كبيرة من وقود “الكاز” لمحطات الطاقة الكهربائية، بهدف تغطية جزء كبير من احتياجاتها من اجل زيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.

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