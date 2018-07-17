خلية الإعلام الحكومي: توفير الوقود لمحطات الكهرباء من أجل زيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين

2018/07/17 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلن وزير النفط عن توفير كميات كبيرة من وقود “الكاز” لمحطات الطاقة الكهربائية، بهدف تغطية جزء كبير من احتياجاتها من اجل زيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.

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