تفاهمات بين مركزَي الإمام الشيرازي وكربلاء للدراسات لعقد ندوات

2018/07/17 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاج

زار وفد من مركز الإمام الشيرازي، مقر مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة وإلتقى بمديره عبد الأمير عزيز القريشي، من أجل الإتّفاق على إقامة وعقد الندوات والمؤتمرات والورش والأمسيات العلمية المشتركة.

وقال مدير المركز حيدر الجراح أنّ "تفاهمات عديدة جرت خلال اللقاء عبر الحوار البناء بين الجانبين ستثمر في القريب العاجل عن إقامة وعقد ندوات علمية حول الفكر الإسلامي وخصاله السمحاء منها التسامح والإعتدال والتعايش السلمي وغيرها".

من جانبه رحب القريشي بالوفد الزائر، مثمّناً الدور الفاعل لمركز الإمام الشيرازي ووكالة النبأ للأخبار في نشر أنشطة وأخبار المركز ومنها خبر حفل إزاحة الستار عن موسوعة كربلاء الحضارية ومشروع تتبّع منازل سير الإمام الحسين (عليه السلام) وإكتشاف (قصر بني مقاتل وعذيب الهجانات).

الوفد ضمّ مدير مركز الإمام الشيرازي ومدير العلاقات العامة وممثّل مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية.انتهى/س

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