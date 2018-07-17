نائب سابق:العبادي لن يحصل على الولاية الثانية

2018/07/17 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 17 يوليوز 2018 - 12:06 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب السابق احمد البدري، الثلاثاء، حصول العبادي على الولاية الثانية بعد الرفض الشعبي والتظاهرات الغاضبة ضد الحكومة، مبيناً ان المرجعية ايدت تلك التظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب العراقي.وقال البدري في تصريح صحفي له اليوم، ان “المتظاهرين طالبوا بحقوقهم المشروعة ورفضوا صمت الحكومة ازاء تركهم من دون وظائف او تحسين للواقع الخدمي، الامر الذي ادى الى حدوث صدامات مع القوات الامنية”.واضاف ان “الامر المستبعد هو تنصيب العبادي رئيساً للوزراء مرة اخرى، خاصة بعد ان خرج المتظاهرون وطالبوا الحكومة بتلبية متطلباتهم، التي حصلت على تأييد المرجعية العليا”.واوضح ان “الحكومة المقبلة يجب ان تنفذ مطالب الشعب، وتقدم له كل مايريد وتبعد البلاد عن المنزلقات الخطيرة، خاصة ان هناك بعض المندسين الذين دخلوا الى التظاهرات وحاولوا تغيير مسارها، وبالتالي قد تعصف بالبلاد الى مايحمد عقباه وقد يتسبب ذلك بأزمة سياسية كبيرة”، مؤكداً ان “الشعب طالب بحقوقه بعد تردي اوضاعه في مختلف المجالات”.

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