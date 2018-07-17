وفاة 14 في اليابان بسبب موجة حارة

2018/07/17 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الموجة الحارة الشديدة التي تسود البلاد تسببت في مقتل 14 على الأقل خلال أول ثلاثة أيام من الأسبوع، وعرقلت عمليات الإنقاذ في مناطق اجتاحتها السيول وقتل فيها أكثر من 200 شخص الأسبوع الماضي.

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