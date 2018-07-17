أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تواجه أية مشاكل في إيران

2018/07/17 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها أية مشاكل في الوصول إلى المنشآت في إيران ولا تحتاج لتوسيع تفويضاتها.

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