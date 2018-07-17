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نسر عملاق ينقض على طفلة ويحاول خطفها (فيديو)
2018/07/17 | 12:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة انقضاض نسر ضخم على طفلة، تبلغ من العمر 8 أعوام، محاولا افتراسها، مما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة في رقبتها وظهرها.

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