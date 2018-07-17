مصرف التنمية: اجهزة السحب النقدي تعمل بانتظام ولم تتاثر بانقطاع الانترنيت

2018/07/17 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد مصرف التنمية الدولي، الثلاثاء، ان اجهزة السحب النقدي تعمل بانتظام ولم تتاثر بانقطاع الانترنيت، مشيرا الى انه بامكان المواطنين سحب المبالغ الخاصة بهم من فروع المصرف.واضاف المصرف انه "بامكان المواطنين من حاملي الماستر كارد التوجه لاي فرع من فروع المصرف لسحب اي مبلغ عن طريق هذه الاجهزة وبدون اي عوائق تذكر".

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