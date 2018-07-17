الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/17 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "دلوعتي" تشعل حفل القيصر في السعودية وتمتد الى مواقع التواصل الاجتماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/17 | 13:20.

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