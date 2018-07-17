2018/07/17 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد كشف وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، اليوم الثلاثاء، عن خطة بديلة وضعتها الوزارة لاستيراد الطاقة الكهربائية، بعد إعلان إيران عدم تمكنها من إعادة خطوط الاستيراد إلى الخدمة.وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “وزارة الكهرباء وضعت خطة بديلة عن استيراد الطاقة الكهربائية من إيران بعدما أعلن الجانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد القطع النهائي لخط إيران.. الكهرباء تعد خطة بديلة لاستيراد الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد القطع النهائي لخط إيران.. الكهرباء تعد خطة بديلة لاستيراد الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).