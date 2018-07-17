ثنائى ارسنال يبحث تحديد مصيره

2018/07/17 | 13:21

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هاى كورة – يبحث ديفيد اوسبينا ودانى ويلبيك ثنائى نادى آرسنال الإنجليزي تحديد مصيره مع الجانرز خلال الفترة الحالية، بعدما ترددت أنباء عن خروجهما من مخططات المدرب الإسباني أوناى ايمرى للموسم الجديد.

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