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ثنائى ارسنال يبحث تحديد مصيره
2018/07/17 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – يبحث ديفيد اوسبينا ودانى ويلبيك ثنائى نادى آرسنال الإنجليزي تحديد مصيره مع الجانرز خلال الفترة الحالية، بعدما ترددت أنباء عن خروجهما من مخططات المدرب الإسباني أوناى ايمرى للموسم الجديد.

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