الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


رئيس مجلس محافظة كربلاء يؤكد على أهمية الحفاظ على أمن و إستقرار المحافظة
2018/07/17 | 13:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكّد رئيس مجلس محافظة كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي على أهمية الحفاظ على أمن و استقرار محافظة كربلاء المقدسة و الممتلكات العامة و الخاصة , جاء ذلك خلال زيارته إلى قيادة شرطة كربلاء المقدسةو شدد الخطابي خلال الزيارة على ضرورة الوقوف أمام المطالب المشروعة للمتضاهرين و تنفيذها , مشددا في الوقت ذاته على دعم الحكومة المحلية للقوات الأمنية و التقدير العالي للدور الذي تقوم به في حفظ الأمن و الأمان و التعامل بحكمة و شعور عالي بالمسؤولية مع المتظاهرين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس محافظة كربلاء يؤكد على أهمية الحفاظ على أمن و إستقرار المحافظة) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس محافظة كربلاء يؤكد على أهمية الحفاظ على أمن و إستقرار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).


كامل التفاصيل في: نحن الخبر ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العبادي يرسل وفدا الى السعودية بعد فشل شراء كهرباء من ايران
⋙ كربلاء تقرر اعادة المولدات الاهلية لمدينة القديمة بعد تردي الواقع الكهربائي بالمحافظة
⋙ فيديو| مراسلة الغد: اللجان النيابية اللبنانية مازالت على تركيبتها السابقة
⋙ فيديو| مراسلا الغد: الحكومة العراقية ستوفر 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء لمدينة البصرة
⋙ غزة تواجه الابتزاز الإسرائيلي بعد تشديد الحصار
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: اللجان النيابية اللبنانية مازالت على تركيبتها السابقة
⋙ فيديو| مراسلا الغد: الحكومة العراقية ستوفر 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء لمدينة البصرة
⋙ بالصور.. عمليات قوات البيشمركة في مرتفعات قره جوغ
الأكثر شيوعا