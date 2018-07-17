رئيس مجلس محافظة كربلاء يؤكد على أهمية الحفاظ على أمن و إستقرار المحافظة

2018/07/17 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس مجلس محافظة كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي على أهمية الحفاظ على أمن و استقرار محافظة كربلاء المقدسة و الممتلكات العامة و الخاصة , جاء ذلك خلال زيارته إلى قيادة شرطة كربلاء المقدسةو شدد الخطابي خلال الزيارة على ضرورة الوقوف أمام المطالب المشروعة للمتضاهرين و تنفيذها , مشددا في الوقت ذاته على دعم الحكومة المحلية للقوات الأمنية و التقدير العالي للدور الذي تقوم به في حفظ الأمن و الأمان و التعامل بحكمة و شعور عالي بالمسؤولية مع المتظاهرين .

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