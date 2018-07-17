السليمانية تبدأ بنشر قوات خاصة لمكافحة ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة

2018/07/17 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء انها ستشكل قوات خاصة في جميع الاقضية والنواحي لمكافحة ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في شرطة السليمانية النقيب سركوت احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الشرطة قد القت القبض على عدد من الأشخاص بتهم مختلفة، مردفا بالقول انه تمت حالتهم الى القضاء.

وأضاف ان قوة خاصة تم تشكيلها في قضاء جمجمال لمكافحة ظاهرة حمل وحيازة السلاح، مشيرا الى تشكيل قوات للغرض نفسه في باقي الاقضية والنواحي.

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