ضربة مزدوجة للصقور في الميركاتو الصيفي

2018/07/17 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي القوة الجوية، إبرامه لصفقتين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من اجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

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