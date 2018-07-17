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ضربة مزدوجة للصقور في الميركاتو الصيفي
2018/07/17 | 13:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي القوة الجوية، إبرامه لصفقتين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من اجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

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